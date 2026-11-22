PALU’ DI FERSINA. Una serata di premiazioni, ringraziamenti e confronti e un utilissimo momento per fare il punto della situazione.

Sabato sera, presso la sala comunale di piazza Lenzi a Palù di Giovo, i corpi dei vigili del fuoco volontari appartenenti al distretto di Pergine Valsugana si sono riuniti.

All’evento, organizzato dall’Unione distrettuale per la la consegna delle benemerenze, hanno partecipato anche il Governatore Maurizio Fugatti, il presidente della comunità Alta Valsugana e Bersntol Andrea Fontanari e il sindaco di Palù del Fersina Franco Moar, il vice presidente della Federazione corpi vigili del Fuoco volontari della Provincia di Trento Daniele Postal e l’ispettore distrettuale Mauro Oberosler, oltre ovviamente ai comandanti e vice comandanti dei corpi interessati.