L’incidente si è verificato in via Giuseppe Parini, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo il crollo di una struttura in laterocemento. Nel cedimento l’uomo è rimasto intrappolato sotto le macerie, senza possibilità di liberarsi autonomamente.

Le squadre dei soccorritori hanno lavorato per raggiungere l’operaio e recuperarlo dalle macerie. Una volta estratto, il personale sanitario del Suem 118 ha purtroppo potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia è intervenuta la squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Treviso, affiancata dal team specializzato USAR (Urban Search and Rescue), addestrato per operare in scenari di crollo e ricerca di persone intrappolate. Presenti anche il funzionario di servizio e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ingegner Silvio Pagano.

Sono intervenuti inoltre i Carabinieri e i tecnici dello SPISAL, incaricati di effettuare tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza in cui si stavano svolgendo i lavori

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