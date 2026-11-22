CAMPODENNO. Un incendio di grandi dimensioni si è scatenato nella mattinata di oggi – domenica 22 novembre – a Quetta, frazione del comune di Campodenno, in val di Non. Al momento non si registrano feriti: all’interno della struttura, nel momento in cui è divampato il rogo, non si trovava alcuna persona.

A prendere fuoco è stata una struttura esterna, una tettoia adibita anche a magazzino, con il rogo che si è rapidamente propagato alla facciata della casa situata a pochi metri: le fiamme hanno avvolto subito anche il sottotetto e il tetto, con quest’ultimo che è collassato.

A scatenare l’incendio un’esplosione: il botto è stato udito da diverse persone in zona.

Immediatamente è stata attivata un’imponente macchina d’emergenza: sul posto sono arrivati tempestivamente i corpi dei vigili del fuoco di Campodenno, Mezzolombardo , Denno, Spormaggiore e da Trento sono saliti tecnici e mezzi del corpo permanente.

La situazione è attualmente sotto controllo: si stanno completando le operazioni di spegnimento, a cui seguiranno quelle di bonifica dell’intera area.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per tutti i rilievi di competenza

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/incendio-casa-campodenno-quetta-vigili-fuoco