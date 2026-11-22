AUSTINTOWN, Ohio (WKBN) – Almeno due persone sono rimaste ferite in seguito a una presunta esplosione avvenuta mercoledì mattina presso la Youngstown Propane.

L’esplosione è stata avvertita fino a un miglio di distanza. La richiesta di aiuto ha provocato un’ondata di interventi di emergenza nella zona e ha seminato il panico tra i parenti dei lavoratori.

Secondo quanto riportato da WKBN, i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Le informazioni disponibili non hanno permesso di stabilire la causa dell’esplosione né di fornire ulteriori dettagli sull’entità dei danni.