CASTELVETRO. Un incendio è divampato ieri intorno a mezzogiorno in un’abitazione di via Braglia a Castelvetro, rendendo necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Modena. Le fiamme hanno interessato il primo piano dell’edificio, facendo scattare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Vignola e Sassuolo, supportate da un’autobotte e un’autoscala inviate dalla sede centrale di Modena.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per tutto il pomeriggio. Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, non risultano persone ferite o intossicate.

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