La polizia ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che alcuni partecipanti al concerto di Don Toliver hanno segnalato sintomi oculari e respiratori.

Una persona è stata trasportata in ospedale e oltre 50 sono state visitate dai medici dopo che una sostanza è stata rilasciata tra la folla all’arena Co-op Live di Manchester, hanno riferito le autorità.

La polizia ha dichiarato lo stato di emergenza dopo il rilascio della sostanza, inizialmente ritenuta gas lacrimogeno, nel tentativo di proteggere le 12.000 persone presenti al concerto di Don Toliver.

Alcuni filmati diffusi sui social media sembravano mostrare gli spettatori del concerto tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il luogo dell’evento, e le autorità sanitarie hanno esortato chiunque si fosse sentito male dopo aver lasciato il locale a mettersi in contatto con loro.

Alcune delle decine di persone visitate dai medici hanno riportato sintomi oculari e respiratori, ha dichiarato il servizio di ambulanze del Nord Ovest. “A titolo precauzionale, si sta procedendo alla decontaminazione e un paziente è stato trasportato al Manchester Royal Infirmary per ulteriori accertamenti”, ha affermato il servizio. “Abbiamo dispiegato diverse squadre di emergenza, tra cui la nostra squadra di intervento in aree a rischio, per supportare la valutazione e il trattamento in sicurezza delle persone sul posto”.

La polizia della Greater Manchester ha dichiarato che l’emergenza è stata dichiarata poco dopo le 22:00. Poco dopo le 2:00 di lunedì, le forze dell’ordine hanno comunicato che i partecipanti al concerto erano stati evacuati in sicurezza e che diverse persone erano state sottoposte a controlli sul posto per verificare eventuali effetti collaterali.

Il vice capo della polizia Steph Parker ha dichiarato: “La nostra priorità era garantire la sicurezza di tutte le persone presenti al concerto. Diverse persone sono state soccorse sul posto e una è stata trasportata in ospedale. Chiunque abbia lasciato l’evento e in seguito si senta male è invitato a recarsi al pronto soccorso più vicino.”

Co-op Live ha dichiarato: “A seguito di un incidente avvenuto tra il pubblico durante lo spettacolo di ieri sera, stiamo collaborando a stretto contatto con la polizia di Greater Manchester per identificarne le cause e adottare i provvedimenti del caso.”

Alcune delle decine di persone visitate dai medici hanno riportato sintomi oculari e respiratori, ha dichiarato il servizio di ambulanze del Nord Ovest. “A titolo precauzionale, si sta procedendo alla decontaminazione e un paziente è stato trasportato al Manchester Royal Infirmary per ulteriori accertamenti”, ha affermato il servizio. “Abbiamo dispiegato diverse squadre di emergenza, tra cui la nostra squadra di intervento in aree a rischio, per supportare la valutazione e il trattamento in sicurezza delle persone sul posto”.

https://www.theguardian.com/uk-news/2026/nov/23/manchester-co-op-live-arena-evacuated-tear-gas-don-toliver-concert