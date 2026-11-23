Si è rinnovato anche quest’anno, nella domenica di ieri 22 novembre, l’appuntamento con il Memorial Saverio Masi, 29ª edizione dell’iniziativa nata per mantenere vivo il ricordo del vigile del fuoco pisano scomparso nel 2006 per un incidente sul lavoro. L’evento ha unito ancora una volta sport e beneficenza, coinvolgendo 700 persone, nella camminata cittadina che si è svolta lungo un itinerario cittadino. Due i luoghi più iconici, le Mura di Pisa e il Camposanto Monumentale, resi fruibili per l’occasione grazie alla collaborazione tra i rispettivi enti gestori, il Comitato Saverio Masi e il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa.

I fondi raccolti attraverso le quote di iscrizione saranno destinati all’Asd Aps Eppursimuove, presente all’evento con i propri soci, a sostegno dei vari progetti e del mantenimento della nuova sede. “Il Comando è estremamente soddisfatto di aver preso parte all’organizzazione di questa ventesima edizione – ha commentato il Comandante dei vigili del fuoco, Antonio Giangiobbe – Saverio è sempre con noi e questa manifestazione si fonda sullo spirito di collaborazione e sulla voglia di fare squadra: gli stessi principi che contraddistinguevano Saverio e che animano ogni giorno l’operato dei Vigili del Fuoco”.