Emergenza in corso a Ostia per una maxi fuga di gas che ha comportato anche modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico, oltre che l’allontanamento degli abitanti di sei palazzine.

L’allarme, scattato intorno a mezzogiorno di lunedì 23 novembre in via Alessandro Piola Caselli, ha mobilitato diverse squadre dei Vigili del Fuoco, compresi gli specialisti del nucleo NBCR. L’intervento ha comportato anche la chiusura di un tratto della strada e di tre fermate della Metromare: i treni continuano a circolare da Acilia verso Roma Porta San Paolo, mentre la tratta verso il litorale resta interessata dalle limitazioni. I soccorritori sono ancora impegnati nelle verifiche necessarie a ripristinare condizioni di sicurezza.