Persona soccorsa nel Lambro a Melegnano
VIGILI DEL FUOCO
Intervento dei Vigili del Fuoco nel Comune di Melegnano (MI), nelle acque del fiume Lambro, all’altezza del ponte cittadino, per soccorrere una persona in acqua.
Sul posto sono state inviate le squadre del distaccamento territorialmente competente, gli specialisti del soccorso fluviale alluvionale (SFA) da Milano, il personale sommozzatore e l’elicottero Drago VF153 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia.
La persona è stata individuata dall’equipaggio dell’elicottero e immediatamente raggiunta da due elisoccorritori, successivamente supportati dalle squadre di soccorritori fluviali intervenute sul posto.
Grazie all’intervento coordinato delle diverse componenti operative, la persona è stata recuperata e affidata alle cure del personale sanitario.