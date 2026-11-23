Ascoli Piceno, 23 novembre 2026 – A causa delle forti raffiche di vento, ieri sera è crollata parte della porzione apicale del campanile della chiesa del Santissimo Crocifisso, nella frazione Santa Maria di Acquasanta Terme. Il cedimento ha interessato anche alcuni elementi in muratura della struttura.

I Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti sul posto. A causa del forte vento una gru edile, con i suoi cavi, ha urtato la parte superiore della struttura abbattendola e facendola cadere nella zona sottostante. Gli operatori hanno provveduto a rimuovere le parti che costituivano pericolo imminente e ad una verifica statica della parte danneggiata. Non si registrano persone coinvolte.

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