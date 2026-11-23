Nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2026, un grave incidente ha scosso la comunità di Spinazzola, al confine tra Puglia e Basilicata. Un’Alfa Romeo 147, con a bordo quattro giovani, è uscita di strada sulla provinciale 9, ribaltandosi. L’incidente ha causato la morte di Michele Romanelli, 17 anni, residente a Palazzo San Gervasio. Il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo.

Il conducente dell’auto, un 18enne, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Potenza. Le due ragazze che viaggiavano con loro hanno subito ferite lievi. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, mentre le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La dinamica dell’uscita di strada resta incerta, con ipotesi di velocità elevata non confermate

Un elemento di discordanza riguarda il luogo esatto dell’incidente: Repubblica indica il chilometro 41, mentre altre fonti parlano del chilometro 4. Gli accertamenti in corso dovranno chiarire non solo la dinamica, ma anche le condizioni del veicolo e le eventuali responsabilità. L’indagine prosegue per fare luce su quanto accaduto.

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