DYMER, Ucraina – I soccorritori hanno estratto tre corpi dalle macerie di un condominio nella regione di Kiev, colpito dai droni russi, e le autorità hanno affermato che fino a 11 persone potrebbero essere ancora sepolte sotto i detriti.

Nella regione di Kiev è stata proclamata una giornata di lutto nazionale il 23 novembre.

L’attacco del mattino presto del 22 novembre è stato l’ultimo di una serie di bombardamenti russi contro condomini e altri obiettivi civili, nell’ambito di una campagna volta a sabotare le infrastrutture energetiche e di riscaldamento dell’Ucraina in vista del quinto inverno di guerra totale.

Parenti e vicini hanno osservato i mezzi pesanti rimuovere le macerie dall’edificio a Dymer, una città a circa 45 chilometri a nord di Kiev, mentre i soccorritori con i cani da ricerca cercavano eventuali sopravvissuti. Le temperature si aggiravano appena sopra lo zero.

Le autorità ucraine hanno dichiarato che almeno 11 persone sono rimaste uccise nell’attacco, tra cui un adolescente e una donna di circa 40 anni, mentre le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite il 23 novembre