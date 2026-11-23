Circa 300 persone erano presenti durante il turno di sabato.

Non è ancora chiaro quante persone siano morte, poiché la polizia ha affermato che un singolo sacco per cadaveri potrebbe contenere i resti di più di una persona.

L’incendio è scoppiato sabato sera nello stabilimento PT Fonusa Agung Mulia a Cikande, nella reggenza di Serang. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, i vigili del fuoco erano ancora impegnati a spegnere gli ultimi focolai domenica.

La contabilità del personale aziendale è cambiata nel corso delle ricerche. Steven Erwin Wijaya, CEO della società madre, PT United Family Food, ha dichiarato in una conferenza stampa che circa 300 persone erano presenti durante il turno di sabato. Ha aggiunto che si ritiene che 65 di loro si trovassero nell’area interessata quando è scoppiato l’incendio.