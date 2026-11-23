ZANZIBAR, Tanzania (AP) — Lunedì sono proseguite le indagini per accertare le cause del vasto incendio che ha distrutto sei hotel lungo una popolare spiaggia nell’arcipelago semiautonomo di Zanzibar, in Tanzania.

Nell’incendio scoppiato durante il fine settimana, diversi dipendenti dell’hotel sono rimasti feriti. Le autorità hanno dichiarato che circa 180 turisti sono stati evacuati in sicurezza.

L’incendio è scoppiato sabato pomeriggio presso l’hotel Makofi sulla spiaggia di Nungwi, all’estremità settentrionale dell’isola, e si è rapidamente propagato alle proprietà vicine, alimentato dal forte vento e dai tetti di paglia. I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per circa tre ore prima di riuscire a domarle.

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