VIGILI DEL FUOCO

Acireale – Si è svolta nella mattinata odierna, presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale, la visita pastorale di S.E. Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di raccoglimento, preghiera e ringraziamento, dedicato a tutto il personale dei Vigili del Fuoco che quotidianamente opera al servizio della collettività, affrontando con professionalità, coraggio e spirito di sacrificio le numerose emergenze del territorio.

La cerimonia ha offerto l’occasione per condividere un momento di vicinanza spirituale e umana, sottolineando il valore del servizio svolto dai Vigili del Fuoco, sempre al fianco dei cittadini, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

Il personale del Distaccamento ha accolto con gratitudine la presenza di Mons. Raspanti, apprezzando il gesto di attenzione e vicinanza rivolto a tutti coloro che ogni giorno mettono il proprio impegno al servizio della comunità.