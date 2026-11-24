I dischi rigidi erano stati citati nelle intercettazioni che i pm di Caltanissetta avevano depositato con la richiesta di arresto per l’ex capo della polizia. Istanza respinta dal gip, secondo cui era escluso che De Gennaro potesse aver commesso un depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Cosa ci sarebbe nel dispositivo lasciato accanto al corpo L’articolo De Gennaro e l’hard disk lasciato ai pm accanto al corpo, il biglietto: «È quello che cercate». Trovato anche quello dato a un finanziere della scorta proviene da Open.

De Gennaro e l’hard disk lasciato ai pm accanto al corpo, il biglietto: «È quello che cercate». Trovato anche quello dato a un finanziere della scorta