Oltre il 99% della Striscia di Gaza presenta indicatori di potenziale contaminazione ambientale a causa delle operazioni militari israeliane. È l’allarme lanciato lunedì, 23 novembre, da Oxfam in un rapporto realizzato con il Conflict and Environment Observatory (CEOBS).

Secondo l’organizzazione, i bombardamenti hanno interessato direttamente il 78% del territorio, lasciando residui di metalli pesanti, esplosivi, diossine e amianto. Oltre 61 milioni di tonnellate di macerie rappresentano un ulteriore pericolo per la salute della popolazione. Particolarmente colpite Gaza City, Khan Younis, Rafah e Jabalia. Il rapporto, basato su immagini satellitari e studi scientifici, individua rischi diffusi, pur precisando che mancano ancora verifiche dirette complete.

A luglio, inoltre, nel 19% dei 79 pozzi analizzati sono stati rilevati batteri di origine fecale. Oxfam chiede l’ingresso di esperti e attrezzature per avviare la bonifica ambientale, avvertendo che le conseguenze sanitarie potrebbero protrarsi per generazioni.

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