Il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede, ha curato per la Libreria editrice vaticana Il diario personale di Papa Francesco (pagine 176, euro 16,00, in libreria da oggi) un testo dal significativo sottotitolo Il Bergoglio più autentico dalle sue carte private.

Si tratta di un’agenda del 1992, che il futuro Papa non aveva utilizzato come tale, e che dal 20 dicembre di quell’anno iniziò a usare come diario, riportandovi pensieri diversi in modo intermittente tra il 20 dicembre 1992 e il 18 agosto 2024.

Quale sia il filo rosso che collega i testi contenuti in queste pagine lo fanno comprendere queste parole del curatore: «Bergoglio aveva ereditato da sant’Ignazio di Loyola l’attenzione al “discernimento degli spiriti”. Per questo era attento a ciò che si muoveva dentro di lui, cercando di seguire le “mozioni divine” e di purificare ciò che non rispondeva al piano di Dio».

A unificare le riflessioni raccolte nel Diario è la fede viva del gesuita argentino, formatosi alla scuola di sant’Ignazio di Loyola e perciò abituato a esaminare la propria vita e la storia attraverso l’esercizio del “discernimento degli spiriti”, teso a cogliere nella complessità di ciò di cui facciamo esperienza quanto proviene da Dio come Suo dono e quanto viene invece dal “mondo”, spazio vitale in cui si pone l’esercizio della nostra libertà fra rischi, sfide e possibilità positive.

Bergoglio vive questa impegnativa attività di “discretio spirituum” mantenendo sempre un atteggiamento di attenzione e di rispetto verso quanto va sperimentando, secondo quella “reverencia” di cui parla la terza delle annotazioni che Ignazio antepone agli Esercizi spirituali: “«Siccome in tutti gli esercizi spirituali che seguono ci serviamo degli atti dell’intelligenza per ragionare e di quelli della volontà per muovere gli affetti, avvertiamo che negli atti della volontà… si richiede da parte nostra maggiore riverenza di quando ci serviamo dell’intelligenza per capire».

Con questo atteggiamento Bergoglio sentiva di condividere «la fede dei semplici, che egli lodava sempre: quei gesti di fiducia propri dei più poveri, che hanno poco a cui aggrapparsi… quei piccoli gesti che favorivano in lui lo sviluppo di una fiducia nel Mistero che supera tutti i nostri progetti e le nostre capacità umane, ciò che Santa Teresa di Lisieux chiamava la piccola via della fiducia totale».

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