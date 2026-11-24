In Italia, nella legislatura corrente, tre parlamentari su dieci hanno interessi privati attivi. O meglio, 201 persone, tra parlamentari e membri del governo, sono azionisti di un’azienda oppure hanno ruoli rilevanti nella sua gestione: presidente, amministratore unico, consigliere d’amministrazione, ad esempio. E questo non è per forza un problema per il buon funzionamento della democrazia. Potrebbe, però, esserlo se chi deve prendere decisioni nell’interesse collettivo agisce, invece, perché guidato dai propri interessi, di fatto esercitando un potere sulle regole dalle quali quegli interessi dipendono.

A fare il punto dei legami tra politici e aziende private sul territorio italiano è Transparency international Italia, l’associazione senza scopo di lucro che si occupa di contrasto alla corruzione e promozione di trasparenza nella vita pubblica. Secondo i dati aggiornati che Transparency ha fornito in anteprima a Domani, gli interessi attivi dei politici a settembre 2026 riguardano 404 aziende diverse. E coinvolgono 119 membri della Camera dei deputati, il 29,8 per cento del totale, 57 senatori e 25 membri dell’esecutivo Meloni.

All’interno del governo, la presidenza del Consiglio dei ministri è l’organo con più esponenti coinvolti: nove. Mentre le maggiori concentrazioni di interessi per singolo componente, cioè i casi in cui una persona ha o ha avuto a che fare con una o più società, sono all’interno del ministero del Turismo, dove due titolari di incarichi politici hanno 23 interessi aziendali, tra partecipazioni societarie e incarichi, e al ministero dell’Ambiente, dove sempre due persone hanno 18 interessi. Subito dopo ci sono il ministero della Difesa e quello di Giustizia. Tra le 404 aziende coinvolte negli interessi dei politici, il settore più rappresentato è quello immobiliare. Per numero, seguono poi le imprese che fanno parte dei settori agroalimentare e di turismo e ristorazione.

Dalle informazioni di Transparency, si capisce anche che sono 211 i casi in cui gli incarichi pubblici e gli interessi privati si sovrappongono. Casi riconducibili a 66 politici che partecipano o hanno cariche in una o più imprese che fanno parte dello stesso settore economico su cui i rappresentanti pubblici esercitano competenze attraverso il proprio incarico istituzionale, nello stesso momento in cui lo svolgono. La maggior parte delle sovrapposizioni pubblico-privato avvengono alla Commissione Attività produttive, commercio e turismo e in quelle Agricoltura e Affari sociali, tutte della Camera. Ma oltre a mappare gli interessi privati dei politici, l’organizzazione fa un’analisi ulteriore.

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