Non è più soltanto il dissenso di singoli esperti o di alcune società scientifiche. La contestazione dei metodi della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid assume ora le dimensioni di una mobilitazione della comunità scientifica. Due appelli distinti, indirizzati alle massime istituzioni della Repubblica, mettono in discussione la conduzione dei lavori parlamentari e chiedono un intervento a tutela dell’autonomia della scienza, della dignità dei professionisti e della correttezza delle procedure. Il primo, sottoscritto da oltre 250 scienziati, ricercatori, medici e professionisti sanitari, è rivolto ai presidenti di Camera e Senato. Il secondo, firmato da 19 studiosi, tra i quali Matteo Bassetti, Massimo Ciccozzi, Giuseppe Remuzzi e Walter Ricciardi, è indirizzato anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A queste voci si aggiunge quella di Fadoi, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, che si unisce alle preoccupazioni delle società scientifiche sulle modalità dei lavori della Commissione.

“Come medici internisti non possiamo rimanere indifferenti di fronte al rischio che un’indagine parlamentare, certamente legittima, possa trasformarsi in una sede di delegittimazione della medicina e di chi ha combattuto la pandemia in prima linea”, dichiara Andrea Montagnani, presidente nazionale Fadoi. “Nei mesi più drammatici dell’emergenza i reparti di Medicina Interna hanno assistito migliaia di pazienti anziani e fragili. Molti medici si sono ammalati e alcuni hanno perso la vita. Quella esperienza merita rispetto, non giudizi sommari”. Per Fadoi è fondamentale distinguere tra la doverosa valutazione delle scelte compiute e la ricerca di responsabilità costruite a posteriori.

“Pretendere di giudicare le decisioni del 2020 con le conoscenze del 2026 significa ignorare il funzionamento stesso della medicina scientifica”, sottolinea Montagnani. La Federazione esprime preoccupazione per il rischio che il dibattito alimenti sfiducia verso medicina, ricerca e vaccinazioni, e chiede alla Commissione e ai Presidenti di Camera e Senato un confronto rigoroso e rispettoso delle competenze scientifiche. “Non chiediamo che eventuali errori vengano nascosti o che qualcuno sia sottratto alle proprie responsabilità”, conclude Montagnani. “Chiediamo un’analisi seria, capace di individuare ciò che non ha funzionato e di trasformarlo in insegnamenti per il futuro. La pandemia deve diventare una lezione, non un tribunale sul passato”.

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