In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Pangea ets, che da oltre vent’anni sostiene le donne e i loro percorsi di emancipazione e autonomia in Italia, Afghanistan, India, Pakistan e Palestina, presenta una mostra collettiva che intreccia arte, memoria, identità e resistenza.

L’inaugurazione domani 25 novembre alle 17.30 alla Fondazione Pangea ets in via dei SS. Quattro n. 27 a Roma.

Ideata da Micaela Serino, la mostra riunisce quattordici artiste provenienti dall’Afghanistan, dalla Palestina e dall’Italia. Quattordici sguardi sul mondo femminile. un mondo dove spesso i diritti umani e soprattutto quelli delle donne sono negati e messi in discussione.

Al centro del progetto la genealogia femminile: un filo che attraversa le generazioni, custodisce memorie, trasmette esperienze e crea legami di solidarietà e sorellanza. Un racconto corale di donne indomite e ribelli, che sfidano imposizioni e confini e continuano a costruire nuove possibilità di libertà.

Il percorso espositivo sarà accompagnato da letture femministe: il 25 novembre, all’inaugurazione, con la voce di Pilar Castel; il 29 novembre, in chiusura, con Silvana Mariniello e Caterina Merlino. Un incontro tra arte e impegno civile, per dare visibilità alle storie delle donne e trasformare le memorie individuali in una trama collettiva di resistenza e libertà.

Espongono: Yasmine Al Jarba (Palestina), Bibi Gol Azad (Goli) (Afghanistan), Lidia Bruno, Eleonora Del Brocco, Elizabeth Frolet (Francia), Niloofar Habibi (Afghanistan), Khatira Haidari (Afghanistan), Silvana Leonardi, Cosetta Mastragostino, Claudia Melotti, Carla Petrassi, Maria Grazia Petrelli, Gabriella Porpora e Micaela Serino.

https://www.ansa.it/lazio/notizie/2026/11/24/mostra-darte-a-roma-nellambito-del-festival-leredita-delle-donne_3942602e-9a63-4a4e-9cb7-c01ea4fe6995.html