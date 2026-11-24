Almeno 45 persone, tra cui 24 bambini, sono state uccise domenica 22 novembre in un attacco contro alcuni villaggi della contea di Tonj North, nello Stato settentrionale di Warrap.

Secondo il governatore Angelo Ngout Mayar, citato dall’agenzia EFE, gli aggressori avrebbero sottratto anche numerosi capi di bestiame prima di fuggire nel vicino Stato dell’Unità. Un altro attacco, nella contea di Tonj East, ha provocato almeno 24 morti, tra cui sette bambini e sei donne, secondo quanto riferito all’AFP dalle autorità locali. Le autorità attribuiscono le violenze a gruppi armati riconducibili all’opposizione, ma le responsabilità non sono state verificate in modo indipendente.

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