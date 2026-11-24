Prevedere fin dalla diagnosi come potrebbe evolvere la sclerosi multipla: un aiuto potrebbe arrivare dai microrganismi che popolano il nostro intestino. Uno studio multicentrico italiano, coordinato dall’Università di Torino e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga, ha individuato le caratteristiche del microbiota intestinale associate a differenti profili clinici e a un diverso rischio di progressione di questa malattia, una delle patologie neurologiche più diffuse e invalidanti. Lo studio, dal titolo Gut microbiome profiling at multiple sclerosis onset as a potential early prognostic marker of disease course: evidence from an observational cohort study, è stato pubblicato nel numero di ottobre di eBioMedicine, rivista del gruppo The Lancet, e schiude prospettive promettenti sull’impiego dell’analisi del microbiota per ottenere informazioni sul decorso della sclerosi multipla, a partire dalle prime fasi della malattia.

Il lavoro nasce dalla collaborazione delle ricercatrici e dei ricercatori di un team interdisciplinare, composto da neurologi, biologi ed esperti di analisi computazionale, sotto la guida di Marinella Clerico, docente di Neurologia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche UniTo e direttrice SSD Patologie Neurologiche Specialistiche, AOU San Luigi Gonzaga, e Simona Rolla, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, e di Francesca Cordero, del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino. A condurre la ricerca sono stati Alessandro Maglione e Rachele Rosso, del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, e Dora Tortarolo, del Dipartimento di Informatica dell’Ateneo, insieme al gruppo di studio multicentrico.

Al centro dell’indagine c’è il microbiota intestinale, l’insieme dei microrganismi che abitano l’intestino e che comunicano con il sistema nervoso centrale attraverso il cosiddetto asse intestino-cervello. Questa rete di segnali immunitari, metabolici e nervosi può influenzare i processi infiammatori e neurodegenerativi coinvolti nella sclerosi multipla. Alla base della ricerca c’è una domanda precisa: le caratteristiche del microbiota all’esordio della malattia possono fornire indicazioni sulla sua successiva evoluzione

https://www.lescienze.it/comunicati-stampa/2026/11/19/news/sclerosi_multipla_dal_microbiota_intestinale_indizi_sull_evoluzione_della_malattia-23271414