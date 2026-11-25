Disarmare non soltanto le mani, ma anche il linguaggio e il pensiero, perché le parole possono ferire e uccidere non meno delle armi. È l’appello lanciato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, insignito ieri, 23 novembre, della Colomba d’oro internazionale per la pace, il riconoscimento assegnato da Archivio Disarmo, giunto quest’anno alla sua 42.ma edizione.

Nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma, il premio è stato conferito anche al vignettista Mauro Biani, alla giornalista di RaiNews24 Angela Caponnetto e al fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, Franco Vaccari.

Una guida spirituale che rappresenta al tempo stesso un presidio dei diritti umani in Terra Santa: così il presidente di Archivio Disarmo, Fabrizio Battistelli, ha presentato il patriarca latino di Gerusalemme. Nel suo ringraziamento, il cardinale ha sottolineato il valore della vicinanza personale a quanti vivono le conseguenze della guerra.

“I sofferenti hanno bisogno di sapere che qualcuno è disposto a portare con loro una parte del peso”, ha affermato, ricordando come ciascuno, nei luoghi in cui vive, possa contribuire a seminare la pace. Significativo, secondo il porporato, l’impegno delle tante organizzazioni della società civile che, in questi anni, hanno continuato a lavorare per la riconciliazione, anche di fronte alle difficoltà delle istituzioni politiche e religiose.

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