Si è svolta a Caserta la cerimonia di commemorazione dei caduti dei vigili del fuoco, nel piazzale antistante la rotonda “Francesca Laura Morvillo”, accanto alla sede centrale del Comando. Durante la cerimonia è stata deposta una corona di alloro davanti al monumento ai Caduti dei Vigili del Fuoco, nel decennale della sua posa.

Erano presenti il comandante dei vigili del fuoco di Caserta, architetto Maria Angelina D’Agostino, l’ispettore antincendi ingegnere Francesco Gazzillo, referente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, e il presidente ANVVF, CR Bartolomeo Sparano. Hanno partecipato anche il personale operativo e amministrativo del Comando VVF, sia in servizio sia in quiescenza.

La commemorazione ha rappresentato un momento di raccoglimento per il personale e un omaggio alla memoria dei vigili del fuoco scomparsi. Nell’occasione è stato rivolto un ringraziamento ai colleghi che hanno contribuito alla realizzazione del monumento.

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