Gli Stati Uniti propongono nuovi dazi nei confronti di Cina, Unione europea e altri 12 Paesi, accusati di sovrapproduzione in alcuni settori industriali a discapito delle aziende americane. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Per l’Europa Washington ha proposto tariffe del 15%, mentre per la Cina l’aliquota è del 20%. La misura, anticipata ieri dal Wall Street Journal, arriva al termine di un’indagine durata mesi e condotta dall’Ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, guidato da Jamieson Greer.

Oltre che per la Cina, Washington ha proposto dazi del 20% per il Vietnam. Le aliquote sono invece del 18% per la Thailandia e del 17% per l’India. Per Svizzera, Corea del Sud e Giappone sono previste tariffe del 15%, come per l’Unione europea. Per il Brasile sono stati proposti dazi del 10% sugli aerei. Le aliquote, ha spiegato un funzionario americano, tengono conto degli accordi commerciali già sottoscritti dagli Stati Uniti con i propri partner.

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