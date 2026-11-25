Gadi Eisenkot, leader designato di formare un governo in Israele, ha attribuito la responsabilità degli attacchi incendiari avvenuti durante la notte contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata al “terrorismo ebraico”. “Gli attacchi incendiari di ieri notte in Giudea e Samaria sono stati atti di terrorismo ebraico, in ogni senso del termine”, ha detto in un comunicato, utilizzando il nome biblico della Cisgiordania, “i gruppi estremisti che appiccano il fuoco a veicoli e abitazioni stanno minando la stabilità regionale, mettendo a rischio vite umane e causando gravi danni alla sicurezza nazionale e alle relazioni estere di Israele”.

In risposta il ministro dell’ultradestra Itamar Ben Gvir l’ha attaccato: Eisenkot «non sa nulla dei fatti né dell’indagine, eppure si affretta a parlare di “terrorismo ebraico”, invocando il ricorso alla detenzione amministrativa e l’incarcerazione dei sospettati da parte dello Shin Bet. Si tratta solo di un anticipo che Gadi versa ad Ahmad Tibi, in vista del giorno in cui il suo governo verrà formato con l’appoggio dei sostenitori del terrorismo. Ecco cosa significa svendere la sicurezza di Israele in cambio di una poltrona al potere».

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