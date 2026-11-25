VIGILI DEL FUOCO

EVENTO NELLA SCUOLA DI FORMAZIONE OPERATIVA DI MONTELIBRETTI

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Scuola di Formazione Operativa dei vigili del fuoco ha promosso a Montelibretti un momento di incontro e sensibilizzazione rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole del territorio. Inaugurata una panchina rossa dedicata a Rosalia Daniela La Gumina e a tutte le vittime della violenza.