DIREZIONE INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE

I Vigili del Fuoco partecipano alla 35ª edizione di JOB&Orienta, il Salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, in programma presso Veronafiere dal 25 al 28 novembre.

Nella giornata inaugurale di oggi, lo stand dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la visita del Direttore Interregionale, ing. Cristina D’Angelo, accompagnata dal Comandante provinciale di Verona, ing. Giuseppe Lomoro.

All’interno dello spazio espositivo sono presenti automezzi e attrezzature del Corpo Nazionale. Il personale illustra ai giovani visitatori le attività istituzionali, le specializzazioni e le opportunità di accesso alla professione.

Grande interesse per i droni del nucleo SAPR, dotati di telecamere per la ricerca di persone disperse, e per i visori di realtà virtuale, che permettono di vivere esperienze immersive legate alle attività di addestramento e soccorso.

I ragazzi possono inoltre indossare l’elmo, il completo antifiamma e l’autoprotettore, cimentarsi nella salita della scala italiana e affrontare un percorso a terra in condizioni di visibilità azzerata per simulare una ricerca di dispersi tra le macerie, con apposite dotazioni di sicurezza e sotto la supervisione del personale.

La partecipazione a JOB&Orienta è un’importante occasione per avvicinare le nuove generazioni al mondo dei Vigili del Fuoco, facendo conoscere i valori, la professionalità e lo spirito di servizio che caratterizzano il Corpo Nazionale.