(LaPresse) Diverse abitazioni demolite e un intero quartiere danneggiato dalle esplosioni. È quanto avvenuto domenica a Zawtar al-Sharqiyah, nel Libano meridionale, dove le forze israeliane sono state viste preparare alla demolizione alcuni edifici, mentre i carri armati prendevano posizione nel villaggio.

Le immagini, riprese dal vicino centro abitato di Zawtar al-Gharbieh, mostrano i soldati israeliani muoversi nell’area prima di una violenta esplosione che ha ridotto in macerie diverse abitazioni, tra cui un edificio a più piani. Anche altre case nelle vicinanze hanno riportato gravi danni. Al momento non sono arrivati commenti da parte dell’esercito israeliano.

Zawtar al-Sharqiyah si trova vicino a una cosiddetta “zona pilota”, prevista da un accordo tra Libano e Israele. L’intesa stabilisce il ritiro graduale delle forze israeliane dalle aree occupate nel sud del Paese e il passaggio del controllo all’esercito libanese, in cambio del disarmo di Hezbollah, gruppo armato sostenuto dall’Iran.

Libano, i soldati israeliani radono al suolo diverse abitazioni | Watch