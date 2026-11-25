PORTO VIRO (Rovigo) – Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, nelle acque di Porto Levante, nel territorio di Porto Viro, per mettere in sicurezza un pontone di grandi dimensioni che si era staccato da un’imbarcazione, finendo alla deriva nelle acque interne dello Scanno Cavallari.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando la Capitaneria di porto di Chioggia ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Adria, che ha raggiunto la struttura galleggiante utilizzando il gommone di servizio.

I soccorritori hanno quindi avviato le manovre necessarie per recuperare e mettere in sicurezza il pontone, riuscendo ad assicurarne la posizione a una serie di pali di delimitazione. Un’operazione fondamentale per scongiurare possibili rischi per le imbarcazioni in transito e garantire la sicurezza della navigazione.

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