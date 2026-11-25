VIGILI DEL FUOCO

A margine del Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo VV.F. Fiamme Rosse, tenutosi ieri 24 novembre 2026 presso il Viminale, il Comandante Generale del C.N.VV.F. Ing. Marco Chimenti e il D.S. Prof. Lamberto Cignitti, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, hanno consegnato al personale sottoelencato i Distintivi dello Sport, concessi dallo Stato Maggiore della Difesa, relativi all’anno 2024:

Stella d’Oro – Atleta Alessia Scortechini: per aver vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri stile libero S10 ai Giochi Paralimpici;

Stella d’Oro – Atleta Lucrezia Magistris: per aver vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Pesistica;

Stella d’Argento – D.S. Lamberto Cignitti: per aver ricoperto per 10 anni la carica di Direttore Tecnico del G.S. VV.F. Fiamme Rosse;

Stella d’Argento – D.V.G.S. Andrea Vivian: per aver ricoperto per oltre 10 anni l’incarico di Preparatore fisico della Nazionale Italiana di Spada;

Stella di Bronzo – C.S. Gianni Zambon: per aver ricoperto per 5 anni l’incarico di Tecnico della Sezione Tiro a Volo del G.S. VV.F. Fiamme Rosse;

Stella di Bronzo – Atleta Andrea Conti: per la vittoria al Campionato Italiano di Taekwondo 2023, categoria – 54 kg.

Questi riconoscimenti, conferiti per meriti sportivi, rappresentano motivo di orgoglio per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e confermano il costante impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione delle eccellenze sportive.

Nel corso della stessa cerimonia, infine, al V.D.G.S. Rosario Dario Pirrone – in servizio presso l’Ufficio per le Attività Sportive – è stata conferita la Croce di Anzianità per aver prestato effettivo e lodevole servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per oltre quindici anni, dando prova di capacità e zelo.