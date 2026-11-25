MISSISSIPPI (TNND) — Sei persone sono morte martedì pomeriggio quando un aereo è precipitato in acqua a nord-est di Horn Island, nel Mississippi, secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera statunitense.

Secondo quanto riferito dall’agenzia, a bordo dell’aereo si trovavano quattro adulti e due ragazzi di 8 e 10 anni. Il Dipartimento delle Risorse Marine del Mississippi ha ritrovato i resti di tutte e sei le persone all’interno della fusoliera dopo una ricerca durata quattro ore.

“Si tratta di un esito straziante e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie e ai cari che si trovano ad affrontare una perdita inimmaginabile”, ha dichiarato il comandante Trevor Blount, coordinatore della missione di ricerca e soccorso del Settore Mobile della Guardia Costiera. “Sebbene questo non sia l’esito che nessuno di noi si aspettava, siamo grati per l’efficace coordinamento interagenzie che ci ha permesso di localizzare rapidamente le persone a bordo dell’aereo e di dare un po’ di conforto alle loro famiglie”.

La Guardia Costiera è intervenuta intorno alle 15:45 ora locale di martedì, dopo che la Federal Aviation Administration aveva perso i contatti con il Cessna 210, ha dichiarato un portavoce del Settore Mobile della Guardia Costiera.