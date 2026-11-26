Un veicolo in fiamme all’interno di un parcheggio e il ritrovamento di una persona carbonizzata all’abitacolo: l’allarme è scattato intorno alle 10.40 di ieri a Monza, in via Carnia all’altezza dell’incrocio con via Caravaggio. Sul posto è stato attivato un intervento in codice rosso.0

A seguito della segnalazione sono arrivati i mezzi di soccorso sanitario, con ambulanza e automedica, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. I Vigili del Fuoco hanno operato sul mezzo avvolto dalle fiamme, dove è stato poi rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona di cui al momento non sono note le generalità.

https://www.varesenews.it/2026/11/auto-in-fiamme-in-un-parcheggio-a-monza-allinterno-trovata-persona-carbonizzata/2751214/