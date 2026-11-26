VIGILI DEL FUOCO

Dal 9 al 20 novembre si è svolta la 1° edizione per l’anno 2026 del corso NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) di livello 2, al quale hanno partecipato i discenti individuati dalle direzioni regionali del soccorso pubblico e della difesa civile Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Il corso si è svolto interamente presso la sede didattica la Scuola di Investigazione Antincendi, situata all’interno del Centro Polifunzionale di Montelibretti.

La prima settimana di lezioni è stata dedicata prevalentemente a materie quali la polizia giudiziaria, l’acquisizione di fonti di prova con validità forense, la semiotica degli incendi e le modalità di campionamento dei reperti contenenti presunte tracce di acceleranti.

Durante la seconda settimana, particolare rilievo è stato dato alle esercitazioni pratiche che hanno simulato un sopralluogo giudiziario all’interno di scenari appositamente ricostruiti in scala reale presso la Scuola di Investigazione di Montelibretti.

I discenti hanno utilizzato l’attrezzatura e la strumentazione contenute nelle valigette di repertamento, hanno effettuato rilievi fotografici e dimensionali, hanno eseguito la ricerca di tracce di liquido accelerante con l’ausilio di strumentazione campale in uso al Corpo Nazionale.

Ulteriori approfondimenti hanno riguardato il saper interpretare le sorgenti di innesco, le evidenze fisiche degli incendi di natura elettrica e che interessano vegetazione e boschi e di interfaccia, e l’applicazione del metodo scientifico dell’investigazione su incendi ed esplosioni in conformità alla linea guida internazionale NFPA 921.

Il comandante delle SFO, Biancamaria Cristini, e il dirigente del NIA, Luigi Capobianco, hanno voluto salutare i corsisti dopo la sessione d’esame, e hanno ringraziato lo staff didattico e i docenti delle varie sessioni per l’ottima resa didattica dell’attività.

Il corso si inserisce nel programma didattico operativo del 2026 del Corpo Nazionale in tema di formazione del personale operativo e che presta servizio sul territorio del Corpo che espleta le funzioni di Polizia Giudiziaria relative alla investigazione sulle cause di incendi e di esplosione, e ha consentito l’inserimento di 30 nuove unità formate NIA di livello 2 sull’intero territorio, attraverso un programma delineato dalla Direzione Centrale per la Formazione con al collaborazione delle Direzione centrale per la prevenzione sicurezza tecnica antincendi ed energetica, finalizzato a diffondere ed incrementare le competenze del personale nella risposta del Corpo alle funzioni di Polizia Giudiziaria attribuite ad esso dall’ordinamento.