Prima di lanciarsi dal ponte, l’uomo si sarebbe dato fuoco. Il femminicidio a poche ore di distanza dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Cosa è accaduto

Nardini avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: secondo quanto appreso si sarebbe poi dato fuoco a sua volta e si sarebbe quindi gettato nel vuoto. Secondo il Corriere fiorentino, sarebbe stato lui stesso a chiamare il 112 e a confessare il femminicidio. La polizia, però, potrà confermarlo (o smentirlo) soltanto dopo aver acquisito le telefonate.



Sul posto sono intervenuti, prima delle 8:30, vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Sotto il ponte è stata poi rinvenuta la salma del 25enne. A seguito dell’accaduto il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima e Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la vicenda: in corso, all’interno dell’abitazione in cui i due avrebbero vissuto insieme, i rilievi da parte della polizia scientifica.

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