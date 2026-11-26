Un suv ha sfondato oggi la vetrina della ferramenta Zanella in via Gramsci a Mirano, in provincia di Venezia, entrando con la parte anteriore nel negozio. Alla guida della Nissan c’era una donna di 70 anni. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

L’auto, anziché fermarsi, ha infranto la vetrata e ha proseguito fino a portare la parte anteriore tra gli arredi e i materiali all’interno della ferramenta. L’impatto ha provocato danni al negozio e alla merce in esposizione, ma nessun cliente è stato ferito dalle schegge della vetrina andata in frantumi.

Suv sfonda la vetrina della ferramenta: alla guida una donna di 70 anni. «Scambiato il freno con l’acceleratore»