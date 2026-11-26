Incendio nella notte tra mercoledì e giovedì in un deposito di rottami in via Ratini, nella zona di Maratta, a Terni. Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la notte e proseguono in mattinata, quando il sindaco, Stefano Bandecchi, ha predisposto un’ordinanza con divieti nel raggio di tre chilometri dal rogo.

I vigili del fuoco sono stati allertati poco dopo la mezzanotte quando diverse squadre si sono portate sul posto per domare le fiamme; 12 i mezzi impiegati. Ancora da chiarire, al momento, le cause del rogo. Poco prima delle 7 del mattino ancora piuttosto alta e densa la colonna di fumo, fastidioso l’odore acre e disagi per la viabilità con i mezzi costretti, per il tratto che circonda il centro di raccolta Asm, a viaggiare in senso contrario di marcia per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.

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