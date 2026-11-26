TRIESTE. Si è bloccato con parte del rimorchio sui binari del tram e così anche la circolazione della tramvia Opicina-Trieste si è dovuta fermare per evitare pericolosi incidenti. L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Un autoarticolato è rimasto bloccato nei all’altezza del passaggio a livello del tratto funicolare della linea tranviaria Trieste–Opicina, in via di Romagna.

Il mezzo, infatti, si è fermato sulla salita con parte del cassone rimasto sopra i binari. Immediatamente è stata bloccata la circolazione del tram anche per permettere l’intervento dei soccorritori. Intervento tutt’altro che semplice visto il luogo in cui è avvenuto l’incidente e il peso del mezzo in questione.

Sul posto è arrivata l’autogru che si è posizionata proprio sui binari per sollevare il rimorchio del camion e tentare di liberarlo. Sul posto anche la polizia locale. Le operazioni di riposizionamento dell’autoarticolato sulla carreggiata sono ancora in corso. Il tram di Opicina resta momentaneamente sospeso come rende noto Trieste trasporti.

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