Almeno 31 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite quando un’autocisterna si è ribaltata ed è esplosa sulla trafficata tangenziale del Cairo, avvolgendo i veicoli circostanti in un vasto incendio.

L’incendio è scoppiato mercoledì sopra una galleria nel quartiere di Al Warraq a Giza, sulla sponda occidentale del Nilo. La tangenziale collega le principali autostrade della Grande Cairo , unendo i governatorati del Cairo, di Giza e di Qalyubia.

L’entità della devastazione era ancora in fase di valutazione; i procuratori egiziani hanno affermato che le stime preliminari indicavano che 27 veicoli, tra cui auto e motociclette, erano stati completamente distrutti dalle fiamme.

Trentanove ambulanze sono state inviate sul posto, dove le squadre di soccorso hanno lavorato per salvare le vittime e trasportare i feriti in ospedale.

I pubblici ministeri hanno ordinato il prelievo di campioni di DNA dai corpi delle vittime non ancora identificate, alcune delle quali presentavano gravi ustioni.

https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/11/25/at-least-21-killed-after-tanker-explosion-near-cairo