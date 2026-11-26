VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, un’esercitazione congiunta della direzione regionale dei vigili del fuoco Emilia Romagna e dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Simulata la ricerca e il soccorso di cinque escursionisti dispersi: due sono stati individuati e recuperati dai vigili del fuoco con tecniche speleo alpino fluviali (SAF), mentre gli altri tre sono stati raggiunti dalle squadre della protezione civile. All’attività hanno partecipato esperti SAF, topografi, nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), unità cinofile ed esperti in telecomunicazioni. I droni hanno supportato la ricognizione del territorio e svolto test per il trasporto rapido di attrezzature nelle aree più impervie. L’esercitazione ha permesso di verificare le procedure di ricerca, le comunicazioni e il coordinamento tra le squadre, anche attraverso l’allestimento di un Posto di Comando Avanzato.