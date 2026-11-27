RAPALLO – I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire questo pomeriggio all’interno del Porto “Carlo Riva” di Rapallo per un incendio di una imbarcazione. Sul posto sono stati invitati, oltre alla squadra di Rapallo, i sommozzatori, la motobarca del distaccamento portuale di Calata Gadda e un’autobotte.

Questi ultimi due sono stati fatti rientrare durante il percorso in quanto gli uomini della squadra di Rapallo ha avuto ragione delle fiamme in breve tempo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

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