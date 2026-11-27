VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Il 26 e 27 novembre 2026, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno partecipato alle iniziative promosse a Scordia dall’Associazione CESPOS Scordia e dall’Associazione 22 Vintage, nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla prevenzione degli incidenti stradali e alla sensibilizzazione sulla sicurezza.

Gli incontri hanno coinvolto gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga”, dell’Istituto Comprensivo “Salvo Basso” e del Liceo Scientifico “Ettore Majorana”.

Durante le giornate, il personale dei Vigili del Fuoco ha illustrato ai ragazzi l’esperienza maturata quotidianamente negli interventi di soccorso, affrontando le tematiche legate alla sicurezza stradale e alle conseguenze degli incidenti.

Particolare attenzione è stata dedicata alle tecniche di primo soccorso, al BLSD e all’SVT, nonché alle procedure di estricazione e all’utilizzo delle attrezzature di soccorso tecnico urgente, come cesoie e divaricatori, utilizzate per liberare le persone rimaste intrappolate negli abitacoli dei veicoli.

Non sono mancati momenti di dimostrazione e interazione pratica, per consentire agli studenti di conoscere più da vicino le attrezzature e le modalità operative dei soccorritori.

Un’occasione importante per avvicinare i giovani al mondo del soccorso e, soprattutto, per trasmettere un messaggio fondamentale: la sicurezza stradale è una responsabilità di tutti.

Prevenire significa proteggere la propria vita e quella degli altri. La cultura della sicurezza nasce anche dalla consapevolezza e dall’educazione delle nuove generazioni.