Mega incendio a Bagnoli, soccorsi anche da Rovigo
Incendio in un’azienda di vernici a Bagnoli di Sopra: in campo anche i Vigili del Fuoco di Rovigo
Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo è impegnato nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’incendio divampato questa mattina, attorno alle ore 7, all’interno di un’azienda di vernici in via Quinta Strada, a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.
Per supportare le operazioni di soccorso, da Rovigo è stato inviato uno speciale automezzo denominato kilolitrica, un mezzo appositamente attrezzato per il trasporto di una consistente riserva idrica, con una capacità superiore ai 30.000 litri d’acqua. Una dotazione che consente di rendere più rapide ed efficienti le operazioni di rifornimento idrico delle squadre impegnate nello spegnimento.
Al momento l’incendio risulta sotto controllo, mentre proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per completare lo spegnimento e garantire la completa messa in sicurezza dell’area interessata.