Secondo quanto riferito dalle autorità, l’aereo ha tentato di atterrare all’aeroporto regionale, ma non è riuscito a raggiungere la pista.

Due persone sono ricoverate in ospedale per ricevere cure dopo che un piccolo aereo è precipitato nel quartiere di Strathmoor Village, vicino a Bowman Field, intorno alle 15:00 di martedì.

Secondo quanto riferito dai funzionari dell’aeroporto, l’aereo ha tentato di atterrare sulla pista 6, ma non ha raggiunto la sua destinazione, precipitando invece a circa 800 metri di distanza, nel tratto di Emerson Avenue corrispondente al civico 2300.

Il pilota, un uomo e una passeggera sono stati trasportati all’University of Louisville Hospital per ricevere cure. La donna è in condizioni critiche, mentre l’uomo è in condizioni gravi, ha dichiarato il capitano Jelen Greene, portavoce dei vigili del fuoco di Louisville.

Un cane che si trovava anch’esso sull’aereo è al sicuro e affidato alle cure del servizio di protezione animali di Louisville Metro, ha dichiarato Greene.

https://www.lpm.org/news/2026-11-24/small-plane-lands-on-residential-street-near-louisvilles-bowman-field