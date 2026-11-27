VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana ha promosso un seminario informativo e formativo dedicato alla comunicazione in emergenza, rivolto a 28 operatori provenienti da tutti i comandi provinciali della regione e dalla Direzione Regionale, che si è svolto nei giorni scorsi a Firenze.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di aggiornamento e qualificazione del personale, con l’obiettivo di consolidare le competenze tecniche e operative necessarie a garantire un’efficace gestione dei flussi informativi durante le attività di soccorso e nelle successive fasi di comunicazione.

Nel corso del seminario sono stati approfonditi gli aspetti tecnici relativi all’impiego dei sistemi di trasmissione video, delle piattaforme di streaming e dei collegamenti satellitari, strumenti fondamentali per assicurare la tempestiva acquisizione e condivisione delle immagini provenienti dagli scenari emergenziali.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle modalità di comunicazione durante le emergenze e nella fase successiva agli interventi di soccorso, con specifico riferimento alla corretta gestione delle informazioni e alla diffusione di contenuti istituzionali verso i cittadini e gli organi di informazione.

In occasione della giornata conclusiva, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, Alessandro Paola, ha incontrato i partecipanti, sottolineando il ruolo strategico della comunicazione nell’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, evidenziando in particolare l’importanza della comunicazione attraverso le immagini, strumento immediato ed efficace per documentare gli interventi e rappresentare l’attività svolta dai Vigili del Fuoco al servizio del Paese.

Il seminario ha rappresentato un’importante occasione di formazione e condivisione di esperienze, contribuendo al rafforzamento delle competenze degli operatori e allo sviluppo di un sistema di comunicazione sempre più qualificato, coordinato ed efficace a supporto delle attività istituzionali e di soccorso del Corpo Nazionale.