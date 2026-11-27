VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di giovedì 26 novembre, si è tenuto il seminario “Manifestazioni pubbliche e locali di pubblico spettacolo – Inquadramento, competenze, procedure e misure di sicurezza”, organizzato dalla consulta delle professioni della provincia di Latina.

Il confronto è stato aperto dal prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, che ha richiamato la sicurezza degli eventi come responsabilità condivisa. Ha sottolineato il valore di una pianificazione tempestiva e il ruolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

È intervenuto poi il questore di Latina, Marco Martino, che ha illustrato la direzione tecnico-operativa dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Ha trattato l’integrazione tra security e safety e la gestione della folla.

Sono seguiti gli interventi del comandante dei Vigili del Fuoco di Latina, Piergiacomo Cancelliere, che ha trattato della distinzione tra manifestazioni pubbliche e locali di pubblico spettacolo e sulla sicurezza antincendio; dell’Esperto CONI, Flavio Vasoli, sugli impianti sportivi e sulle Commissioni di vigilanza; del direttore dell’Ufficio SIAE di Latina, Stefano Pedrizzi, sul diritto d’autore e sugli adempimenti per i Comuni; del funzionario del comando dei vigili del fuoco, Sebastiano Di Maria, su procedure e casi applicativi.

Numerosa la partecipazione dei professionisti e, soprattutto, degli enti locali, con i responsabili dei SUAP e i comandanti della Polizia Locale.

Condividere regole, ruoli e procedure significa rendere più sicuri gli eventi e tutelare chi vi partecipa