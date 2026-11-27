Quattro vigili del fuoco di Weymouth, nel Massachusetts, sono rimasti feriti giovedì dopo che il loro mezzo si è ribaltato mentre si recavano a spegnere un incendio in una casa.

I vigili del fuoco stavano intervenendo per un incendio di terzo livello in Babcock Avenue intorno alle 10 del mattino, quando il camion si è ribaltato in Commercial Street. Il capo dei vigili del fuoco di Weymouth, Matt Harding, ha dichiarato che due membri dell’equipaggio hanno riportato ferite gravi e due ferite lievi.

L’incidente è avvenuto a circa un miglio e mezzo di distanza dall’incendio che aveva colpito la casa in Babcock Avenue, al quale i vigili del fuoco stavano intervenendo.

L’incendio ha provocato il crollo dell’edificio, ma Harding ha affermato che tutti gli occupanti sono stati rintracciati. Una persona è stata portata in ospedale a scopo precauzionale.

Meagan O’Brien ha raccontato a WBZ di aver visto le fiamme e il fumo denso provenire dalla casa del suo vicino avvicinarsi sempre di più alla sua.