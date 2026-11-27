VIDEO -Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti nel ribaltamento dell’autopompa mentre si recavano spegnere l’incendio di una casa.
Quattro vigili del fuoco di Weymouth, nel Massachusetts, sono rimasti feriti giovedì dopo che il loro mezzo si è ribaltato mentre si recavano a spegnere un incendio in una casa.
I vigili del fuoco stavano intervenendo per un incendio di terzo livello in Babcock Avenue intorno alle 10 del mattino, quando il camion si è ribaltato in Commercial Street. Il capo dei vigili del fuoco di Weymouth, Matt Harding, ha dichiarato che due membri dell’equipaggio hanno riportato ferite gravi e due ferite lievi.
L’incidente è avvenuto a circa un miglio e mezzo di distanza dall’incendio che aveva colpito la casa in Babcock Avenue, al quale i vigili del fuoco stavano intervenendo.
L’incendio ha provocato il crollo dell’edificio, ma Harding ha affermato che tutti gli occupanti sono stati rintracciati. Una persona è stata portata in ospedale a scopo precauzionale.
Meagan O’Brien ha raccontato a WBZ di aver visto le fiamme e il fumo denso provenire dalla casa del suo vicino avvicinarsi sempre di più alla sua.