Spread the love



sardegnaierioggidomani.it – urly.it/3gbmv

Gli specialisti sommozzatori dei vigili del fuoco insieme ad una squadra operativa della centrale di viale Marconi, sono intervenuti in località Gianni, a Maracalagonis, per soccorre due cani caduti in un canale di scolo. Terminato il recupero sono stati affidati al proprietario.