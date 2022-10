Sparatoria durante una partita di football in un liceo, tre feriti

Spread the love

Tre persone sono state ferite con colpi di arma da fuoco all’esterno dello stadio della Whitmer High School di Toledo, in Ohio, durante una partita di football tra squadre liceali. Secondo il locale dipartimento di polizia – riporta l’Abc – due donne e un maschio sono stati trasportati in ospedale con ferite non mortali.

Durante la sparatoria, avvenuta a pochi minuti dalla fine della partita, spettatori e giocatori sono scappati cercando riparo nello stadio. -(rainews.it)